Në tabelën që po shihni në ekran janë të shënuara të gjitha produktet e bulmetit që konsumatorit do t’i kushtojnë më tepër. Një kilogram djathta dhie shqiptarëve do tu kushtojë 38% më tepër. Nëse deri me tani qytetarët një kilogram djathë dhie e kanë blerë 870 Lekë, pas 15 shkurtit i njëjti djathë do të kushtojë 1.200 Lekë kilogrami. Ndërsa djathin i deles do të kushtoje 24% më tepër. Kjo rritje çmimi sipas eksperteve të bujqësisë është abuzive.