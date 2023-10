Rripi i Gazës është një nga vendet me popullsinë më të dendur në botë, me rreth dy milionë njerëz që jetojnë në 362 km katrorë. Por, varet nga Izraeli për ujin, energjinë elektrike, telekomunikacionin dhe shërbimet e tjera, dhe importet kontrollohen me kujdes nga Izraeli.

