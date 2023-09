Shqipëria luan në “Air Albania” ndaj Polonisë, në një ndeshje mjaft të rëndësishme për fatet e grupit E.

Me nje supergol te Asanit nga distanca Shqiperia ka kaluar ne avantazh ne minuten e 37′ te pjeses se pare.

Ky rezultat i jep Shqiperise, kryesimin e grupit me 10 pike duke lene ne vend te dyte Cekine me 8 pike.

Kuqezinjtë synojnë fitoren për të marrë kryesimin e grupit, gjë e cila do ta afronte jashtëzakonisht shumë me Europianin.

Silvinjo ka vendosur të bëjë ndryshime në formacion. Në portë, fanellën e titullarit e ka marrë Thomas Strakosha që ka zënë vendin e Etrit Berishës, ndërkohë që në vend të Seferit, titullar do të jetë Uzuni.

Pjesa tjetër e skuadrës, do të jetë ashtu si në Pragë, me Mitajn, Gjimshitin, Ismajlin dhe Hysajn në mbrojtje. Në mesfushë do të jenë Bajrami, Asllani dhe Ramadani, teksa vecc Uzunit, Asani dhe Cikalleshi udhëheqin sulmin.

/f.s