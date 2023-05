Konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës është zhvendosur për herë të parë jashtë kufijve, ku përfaqësuesit e dy delegacioneve janë përleshur me njëri-tjetrin gjatë punimeve të samitit të Asamblesë Parlamentare të Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi që mbahet në Ankara.

Gjithçka nisi kur një anëtar i parlamentit të Ukrainës tentoi të ndërpriste fjalën e anëtares ruse, e cila mbante në kostum një simbol të të ashtuquajturit “operacion special”.

Deputeti ukrainas iu afruar Ola Timofeevës dhe tentoi të shpaloste pas saj flamurin verdheblu, por u ndalua nga anëtarët e tjerë të delegacionit, duke shtyrë me forcë njëri-tjetrin.

Më pas, drejtuesi i seancës vendosi të ndërpresë punimet e samitit dhe të marrë masa ndaj personave të përfshirë në konflikt.

/a.r

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara

Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech pic.twitter.com/AzZiQi2B6L

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023