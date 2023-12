Mijëra qytetarë dhe simpatizantë të opozitës serbe kanë protestuar mbrëmjen e sotme në Beograd, pasi nuk janë dakord me rezultatin e zgjedhjeve.

Protestuesit kanë kërkuar të hyjnë me dhunë në Bashkinë e Beogradit, por aty janë ndalur nga policia, e cila ka përdorur gaz lotsjellës.

Opozita serbe ka kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve në bashkinë e kryeqytetit, ndërsa reagime të forta ka pasur edhe nga faktorët ndërkombëtarë që kanë konstatuar shkelje në proces.

Nga ana tjetër Presidenti serb Aleksandar Vuçiç, partia e të cilit fitoi bindshëm në zgjedhjet e parakohshme, i ka hedhur poshtë pretendimet e opozitës.

Serbian pro-opposition protestors tried to storm the Belgrade City Hall.

President Vucic held a press conference stating: “There is no revolution going on. There are 1,840 people protesting. We will arrest those who resort to violence”. pic.twitter.com/F7dgVQjqbi

— kos_data (@kos_data) December 24, 2023