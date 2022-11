Polonia gjen fitoren e parë në Katar 2022 duke mposhtur surprizën e javës së parë, Arabinë Saudite. Polakët triumfojnë me rezultatin 2-0 falë golave të Piotr Zielinski dhe Robert Lewandowski, por një rol të rëndësishëm luajti edhe portieri Wojciech Szczesny që më parë priti një penallti të goditur nga kapiteni i Arabisë Saudite, Al Daësari.

Kërcënimi i parë vjen nga Arabia Saudite që ka një mundësi të mirë me Mohamed Kanno, por Wojciech Szczesny tregohet i vëmendshëm dhe nuk e lejon topin të shkojë drejt rrjetës. Nga ana tjetër përgjigjet Polonia që në mundësinë e parë reale që i jepet realizon golin që prish ekuilibrat e takimit. Lewandowski pason mirë në brendësi të zonës për Zielinskin që nga shumë pranë katërkëndorit e çon topin në rrjetë.

Përpiqet të kundërpërgjigjet Arabia Saudite që ka shansin e artë për të vendosur baraspeshën në fundin e pjesës së parë. Një ndërhyrje e gabuar ndaj Saleh Al Shehri në zonë detyron gjyqtarin të akordojë një 11-metërsh pas konsultimit me sistemin VAR. Megjithatë, kapiteni Al Dawsari nuk tregohet i saktë dhe goditja e tij pritet nga Wojciech Szczesny që nuk i lejon arabët të realizojnë golin që do të rivendoste ekuilibrat.

Në pjesën e dytë, është Arabia Saudite që hidhet në sulm për golin e barazimit, por Szczesny është në një ditë të mirë dhe nuk kalohet nga asnjë tentativë e arabëve. Reagon edhe Polonia me Lewandowskin që fillimisht ndalet nga shtylla. Në fundin e takimit, kur Arabia Saudite luan gjithçka për një barazim, një gabim në mbrojtje kthehet në dhuratë për polakët.

Aty është Robert Lewandowski që i vetëm përballë portierit nuk gabon dhe realizon golin që vulos fitoren e Polonisë në 2-0, por ylli polak realizon gjithashtu edhe golin e tij të parë në një kampionat Botëror.

Me këtë fitore, Polonia ngjitet në krye të grupit C me 4 pikë, e ndjekur nga Arabia me 3, Meksika me 1 dhe Argjentina me 0. Megjithatë, argjentinasit kanë ende pa zhvilluar sfidën ndaj Meksikës./m.j