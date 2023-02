Një skenë tronditëse është kapur nga kamerat, teksa shihet një efektiv policie dhe një qytetar që nxjerrin nga makina shoferin pas aksidentit, ndërsa vetëm pak sekonda më pas makina shpërthen në flakë.

Ngjarja ka ndodhur në Las Vegas pak ditë më parë, ndërsa videoja ka qarkulluar sot.

Ngjarja është regjistruar edhe nga kamera e trupit të policit. Drejtuesi i mjetit është dërguar në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Surveillance video caught the moment a driver was saved from a burning vehicle in Las Vegas, just moments before the car went up in flames pic.twitter.com/Oz8Sbju8Zj

— Reuters (@Reuters) February 3, 2023