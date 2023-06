Një rrufe ka goditur një tufë me dhi në një fshat të Krujës, ku si pasojë kanë ngordhur 32 prej tyre ndërsa çobani ka shpëtuar mrekullisht.

Burime të Top Channel, kanë shkuar në vendin e ngjarjes ku kanë intervistuar të zotin e bagëtive, i cili është shprehur se të gjithë kafshët janë groposur tashmë dhe se kërkon ndihme nga Drejtoria e Bujqësisë në Krujë dhe nga Bashkia, pasi ishin burimi i vetëm i të ardhurave për familjarët e tij.

“Unë quhem Nel Deka, kam një hall. Unë kam pasur dhitë në pyll duke kullotur, djali me to 17 vjeç Ka rënë rrufeja tek dhitë, djali ka ngritur nja tre krerë, 32 koka ngordhën, i ka mbyt rrufeja. Më mori djali në telefon e kam shkuar me kryeplakun në vend, kanë ardhur dhe njerëz të tjerë, më pas kam lajmëruar, e të nesërmen ka ardhur veterinaria e bashkisë Krujës.

I kemi gropos të gjitha të matrikulluara një për një. Vlera e të gjithave mund të jetë 5 milionë e sipër. Unë mbaj familjen me qumështin e tyre, ushqej fëmijët. Unë jam shumë i dëmtuar por mbi të gjitha të kem çunin. Unë kërkoj një ndihmë meqë jam pa shtëpi e jam me hall sa të jetë mundësia.