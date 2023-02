Janë publikuar pamjet me dron të ndërtesave të shembura në Turqi si pasojë e tërmetit tragjik që goditi vendin mëngjesin e të hënës.

Po ashtu në pamje shihen dhe përpjekjet e ekipeve të kërkim-shpëtimit për të nxjerr nga rrënojat njerëzit.

Dy tërmete me magnitudë 7.7 dhe 7.6 ballë goditën mëngjesin e 6 shkurtit

Numri i të vdekurve në Turqi dhe Siri tani ka kaluar 30,000.

Tashmë është konfirmuar se vetëm në Turqi kanë vdekur 29605 persona. 3553 të tjerë janë vrarë nga tërmeti në Siri. Kjo e çon numrin total të të vdekurve në 33,158.

Aerial view of collapsed buildings as search and rescue efforts continue in Hatay after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Türkiye’s Kahramanmaras province pic.twitter.com/5KZAsjnXsC

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023