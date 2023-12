Policia çeke ka publikuar pamjet e sulmit vdekjeprurës nga 24-vjeçari, David Kozak, ku 15 persona u vranë dhe 25 të tjerë u plagosën në kampusin e Universitetit Charles në Pragë.

Pamjet e publikuara janë nga kamerat e trupit të policëve që ndërhynë në sulmin në Universitetin Charles në Pragë. Pamjet rrëqethëse tregojnë policinë e armatosur duke hyrë në një ndërtesë dhe studentët u larguar të panikosur. Personi i armatosur, i identifikuar në mediat çeke si 24-vjeçari David Kozak, hapi zjarr në departamentin e filozofisë, ku ishte student.

Një zëdhënës u tha gazetarëve se personi i armatosur besohet se ishte në katet e sipërme të ndërtesës kur policia mbërriti në godinë. Më vonë ata e vazhduan kërkimin e tyre në çati. Në një moment, personi i armatosur qëlloi dhe plagosi tre persona jashtë ndërtesës me një armë me rreze të gjatë dhe policia iu përgjigj zjarrit. Ndërsa oficerët iu afruan atij, ai u armatos me një armë gjahu dhe vrau veten, thanë autoritetet.

Oficerët gjetën trupin e tij teksa kontrollonin ndërtesën. E shtuna do të jetë një ditë zie kombëtare për nder të viktimave.

Komunikimet tronditëse të policëve në momentin e të shtënave:

Policia 1: Është i fshehur, në anën e majtë. Nga ku qëndroj unë. Po qëllon! Po qëllon pas murit.

Polici 2: E shoh.

Polici 1: E shoh, është aty! Ka veshur rroba të zeza! Është afër qoshes! Pranë flamurit! Pranë flamurit çek në cep, në krye të shkollës! Ai ka një armë të gjatë. Në çati. Në të majtë në Shkollën e Arteve. Lart në galeri!

Polici 2: Ja ku po vjen!

Polici 1: Qëlloni dhe qëndroni sipër!

Më pas polici i drejtohet dhunuesit

Polici 2: “Hej plak! Ja ku jam, qëlloni këtu! Eja ketu! Ja ku jam, ja ku jam! Hej! Hej!”

Polici 1: “Kështu që ai nuk i qëllon ata njerëz, dreq! Aty ka njerëz. Është në katin e 4-të”.

Polici 2: “E shihni akoma?”

Polici 1: Po, jo, jo

Zëri me valë: ( e pakuptueshme) “…në hyrje të departamentit të filozofisë. Një ambulancë është duke pritur. Ndihma e parë do të ofrohet. Duhet t’u themi se autori është në çati.

Polici 1 : Askush nuk hyn atje. (zë i pakuptueshëm në radio) Kujdes, ai po vjen! Erdhi!

Zëri përmes radios: Ne duhet të bëjmë gati mjekët ndihmës.

Polici 1: Ai ka një armë të gjatë! Eshtë e madhe!

Polici 2: Kalon nën flamurin ukrainas! E përsëris: Kalon nën flamurin ukrainas!

Polici 1: Dreqin, do ta nxirrja nga këtu.

Polici 2: Është në fenerët. Është në qendër të vëmendjes.

Polici 1: Është në drita dhe mbulohet!

Polici 1 kolegut të tij: Kujdes!

Polici 2: Ai ka nevojë për një snajper për ta shenjestruar atë. Unë kam vetëm një Glock 19.

Oficeri 1: Është atje! Kujdes! Ai qëllon! Ai do të qëllojë! (dëgjohen të shtëna). Dreqin, ne nuk mund të qëllojmë. Rri i fshehur nën flamur! Në dritat! Me dritat! Po qëllon nëpër mur!

Polici 2: Do ta vras!

Zëri me valë: Është nën flamurin ukrainas. Nën kullë. Jo nën flamurin çek.

Polici 2: Lëvizi!

Polici 1: Pohuese! Lëvizni! Po qëllon nëpër mur! Unë sugjeroj që ekipi SËAT të qëllojë nga ura! Ka një fushë të qartë shikimi!

Polici 2: Ose dikush me një armë të madhe nga Rudolfinum.

Polici 1: Bastard!

Polici 2: Ti je një bastard!

(zëra të pakuptueshëm në radio dhe sirena)

Oficeri 2: Djema, hajde! Dreqin! Është atje jashtë. Dreqin, le të gjuajmë!

Polici 1: Pyet nëse mund të qëllosh nga këtu! Të paktën të ketë mbulesë… Le ta mbajmë atë të zënë!

Polici 2 : Lart! U ngrit! U ngrit! Nëse keni një armë të madhe, hidheni atë!

