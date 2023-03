Ishte Olta ajo e cila pa dronin në qiell e nuk u përmbajt dot. Ajo bërtiste në shtëpi për dronin që kishte ardhur, madje ia bëri të ditur edhe Luizit. Ky i fundit, nuk u impresionua shumë por vijoi të konsumonte ushqimin. Sipas Luizit, Olta po përfiton shumë duke qëndruar pranë tij. Madje në fund, me ironi i tha se nëse do drona të tjerë, duhet të qëndrojë me të.