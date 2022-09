Pasi u shpall zyrtarisht mbreti i ri i Britanisë së Madhe, Mbreti Charles III është bërë pjesë e një momenti të sikletshëm.

Ndërsa ishte duke nënshkruar dokumentet, Charles nuk kishte hapësirë të mjaftueshme në tryezë dhe kjo e ka irrituar, ndërsa me gjeste ka shprehur zhgënjimin e tij.

Por menjëherë kanë ndërhyrë nga stafi dhe kanë hequr kutinë e stilolapsit duke i krijuar më shumë hapësirë në tavolinë, për të mos e penguar gjatë firmosjes së dokumenteve./m.j

King Charles motions for an aide to remove his pen box pic.twitter.com/xNObl9MA3R

— Jon Levine (@LevineJonathan) September 10, 2022