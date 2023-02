Pamjet të reja janë bërë publike nga tërmeti shkatërrimtar që goditi Turqinë juglindore dhe Sirinë veriore mëngjesin e të hënës.

Nga pamjet e publikuara nw rrjete sociale shihen se si ndërtesa shumëkatëshe, të ndërtuara gjatë viteve të fundit, shemben si domino njëra pas tjetrës.

Operacionet e kërkim shpëtimit po vijojnë punën në kushte shumë të vështira atmosferike për të shpëtuar sa më shumë jetë nga 20 mijë personat që mendohet se ndodhen nën rrënoja.

Sipas të dhënave zyrtare më shumë se 5 mijë persona kanë humbur jetën në Turqi dhe Siri. Sipas OBSH numri i viktimave mund të rritet në mbi 20 mijë.

Sipas disa ekspertëve toka e Anadollit ka lëvizur me 3 metra.

#Sismo #Turkey #PrayForTurkey Buildings in Turkey continue to fall due to the #earthquake. This recently built building collapsed in the middle of the snow and the screams of the people around it. pic.twitter.com/cBggpnRR6Z

