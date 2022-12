Teksa po zhvillohet ndeshja çerek-finale mes Marokut dhe Portugalisë, Maroku i ka surprizuar të gjithë duke kaluar në avantazh.

Në minutën e 43′, pas një gabim në mbrojtje të Ruben Dias, En Nesyri përfiton nga përgjumja e “luzitanëve” dhe kalon të tijët në avantazh.

Maroku ndeshet me Portugalinë për një biletë që të çon në gjysmëfinalet e Botërorit, me të dyja skuadrat që do të bëjnë çmos për ta aritur.

Kombëtarja nga Afrika e Veriut kërkon të shkruajë historinë, duke u bërë e para kombëtare afrikane që arrin gjysmëfinalet e një Botërori dhe pasi mposhti Spanjën, asgjë nuk duket më e pamundur për të.

Nga ana tjetër, luzitanët e shikojnë veten e tyre pretendent për të ngriturn trofeun këtë vit. Fernando Santos ka zgjedhur që të lërë dhe njëherë në stol Cristiano Ronaldon. Fituesi i kësaj përballjeje do të ndeshet në gjsymëfinale me fituesin e çiftit Angli-Francë./m.j