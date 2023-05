Mançester Siti dhe Real Madrid përballen për ndeshjen e dytë gjysmëfinale të Ligës së Kampioneve. Dy skuadrat janë në kërkim të biletës për në finalen e madhe të Stambollit, aty ku i pret Interi.

Sa i përket rreshtimeve, Guardiola ka aktivizuar artilerinë e rëndë në ndeshjen ndaj Realit, ku Haland në majën e sulmit do të kërkojë të zhbllokohet pas ndeshjes jo të mirë në Madrid. Ndërkohë, Grilish dhe De Bryjn do të jenë në ndihmë të sulmuesit kryesor.

Militao rikthehet titullar ndërkohë që do të jetë në qendër të mbrojtjes me Alaban. Benzema në sulm do të ndihmohet nga Rodrgio dhe Vinisius ndërkohë që Kamavinga që ishte në dyshime për ndeshjen, do të jetë në fushë nga minuta e parë.

MANÇESTER SITI 2-0 REAL MADRID

23′, 37′ B. Silva

NGJARJET KRYESORE

37′ GOOOL MANÇESTER SITI 2-0! Silva godet me kokë duke shënuar golin e dytë për vendasit.

35’ Kros lëshon predhën me të djathtën nga distanca, por traversa i mohon golin e sigurt.

33’ Rodrigo kërkon të gjejë Benzemanë me një top të gjatë, por Ederson parashikon lëvizjen dhe ndërhyn në kohë.

32’ Vinicius avancon me topin drejt zonës, Uoker e mbyll mjaft mirë duke larguar rrezikun.

27’ Haland krijon hapësirë dhe tenton të kapë në befasi Kurtuan me një top të gjatë, por nuk arrin të shënjestrojë si duhet.

23’ GOOOL MANÇESTER SITI 1-0! De Bryjn kroson drejt Bernardo Silvës, i cili tregon gjakftohtësi të shkëlqyer brenda zonës duke mposhtur Kurtuan.

19’ De Bryjn gjuan nga goditja e dënimit, topi shkon shumë pranë shtyllës së majtë.

16’ De Bryjn tenton të krosojë në zonë për Haland, por Militao ndërhyn në kohë dhe largon rrezikun.

10’ De Bryjn kroson topin në zonë, por Militao shmang kërcënimin.

8’ Rodri tenton të gjuajë drejt portës, por topi përfundon jashtë shumë pranë shtyllës.

7’ De Bryjn nxjerr një top për Haland, ky i fundit nuk arrin ta shfrytëzojë si duhet mundësinë e artë.

5’ De Bryjn përpiqet të gjejë disa nga shokët e tij të skuadrës me një pasim drejt zonës, por Kurtua reagon menjëherë.

3’ Uoker provon me një goditje nga distanca drejt portës, por nuk arrin të shënjestrojë si duhet dhe topi përfundon mbi traversë.

1′ Starton sfida!

FORMACIONET ZYRTARE:

MANÇESTER SITI: Ederson, Uokër, Diaz, Akanzhi, Stones, Gyndogan, Rodri, Bernardo Silva, Grilish, De Bryjn, Haland

TRAJNER: Pep Guardiola

REAL MADRID: Kortua, Karvahal, Militao, Alaba, Kamavinga, Kros, Modriç, Valverde, Vinisus, Rodrigo, Benzema

TRAJNER: Karlo Ançeloti