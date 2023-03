Pasi Luizi u pajtua me Kiarën, kjo e fundit nisi menjëherë me ngacmimet. Teksa ai po sillej shumë serioz, Kiara tha se Luizin nuk e bën asgjë për të qeshur, madje as dashuria.

Edhe Armaldo u fut në mesin e ngacmimeve, duke thënë se Luizi ka jetën më të bukur që ekziston. Kiara u shpreh se ai ka 700 halle, prandaj qëndron serioz dhe nuk flet.

Ndonëse Maestro e pyeti Luizin se çfarë kishte, ky i fundit zgjodhi ta “injorojë” atë.

/s.f