Sali Berisha eshte shprehur se zgjedhjet jane manipuluar permes sistemit elektronik te votimit, identifikimit dhe me metoda te tjera nga Edi Rama.

Por teksa degjuam keto akuza te Berishes, na erdhi ne mendje nje deklarate e tij para 14 majit, ne emisionin te “Paekspozuarit”.

Kur moderatori Rakipi i tha Berishes se nuk duhet te thote me se ia vodhen zgjedhjet nese nuk fitojne, pasi nese ndodh disa here fajin e ka i vjedhuri, Berisha u betua: Do t’ia ze ne fyt vjedhjen, shenojeni.

Tani i mbetet Berishes te thote cfare do beje./m.j