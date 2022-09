Një grup emigrantësh shqiptarë kanë rrezikuar jetët e tyre gjatë udhëtimit me gomone drejt Britanisë së Madhe përmes Kanalit të La Manshit.

Në një video të publikuar në rrjetet sociale nga Mariglend Doçi, kandidat për kryetar të FRPD-së, shihen disa emigrantë të bllokuar në gomonen e përmbytur nga uji.

Ndikuar nga moti i keq, gomonia është mbushur me ujë prej dallgëve të detit. Ata duket janë tepër të shqetësuar dhe filmojnë me celularë atë që po ndodh.

Shumë shqiptarë kanë zgjedhur të emigrojnë drejt Britanisë së Madhe, duke shkuar me gomone drejt vendit ishullor përmes kanalit të La Manshit.

Disa ditë më parë, ministrja e Brendshme e Britanisë së Madhe, Priti Patel ka zhvilluar një takim me oficerët e policisë shqiptare të vendosur në Dover me qëllim zbatimin e planeve të përbashkëta për largimin e emigrantëve shqiptarë që kanë hyrë në këtë vend me gomone.

Patel u shpreh se ky plan do të trajtojë kriminalitetin e organizuar, migrimin e paligjshëm dhe do të synojë bandat kriminale.

