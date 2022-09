Marrëdhëniet mes Neymar dhe Kylian Mbappe kanë qenë burim diskutimesh të gjata në Francë, ku gjithmonë është folur për një marrëdhënie shumë të ftohtë mes fenomenit francez dhe kampionit brazilian.

Pas miqësores së mbrëmshme të fituar kundër Ganës, Neymar u shfaq para gazetarëve për t’u përgjigjur pyetjeve të ndryshme.

“Çfarë raporti keni me Kylian Mbappé?” – Ishte kjo pyetja që mërziti tejmase O’ney, duke ndërprerë kështu intervistën në mes./m.j

