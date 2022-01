Në selinë PD, ka vazhduar mbërritja e figurave zyrtarëve dhe të anëtarëve të kryetarëve të degëve dhe të kryesisë. Deputeti Enkelejd Alibeaj, u fut në seli i shoqëruar nga rreth 4 roje private.

“Sali Berisha do dhunë dhe gjak. Nxit demokratët të përplasen me njëri-tjetrin dhe vetë është fshehur. Turp! Kjo është fytyra e vërtetë e Sali Berishës. Të dhunojë këdo që nuk mendon si ai!”, shkruan Alibeaj në “Twitter”.

Në momentin e mbërritjes së saj, nënkryetarja e PD, Grida Duma është shprehur se asgjë nuk do ndodhte dhe se pas përfundimit të mbledhjes çdo gjë do vazhdonte normalisht.

Grida Duma: Të kryejmë mbledhjen dhe pastaj gjithsecili vazhdon punën në mënyrë normale.

Kujtojmë që ditën e djeshme, deputeti Spartak Braho në emisionin Zona Zero në Top News, bëri një paralajmërim se në protestë mund të vritej deputeti i PD me inicialet E.A që përkon me emrin (Enkelejd Alibeaj)./m.j