Franca nuk ka zhgënjyer me përpikmërinë e saj!

Në 20:00 LIVE kudo është dhënë rezultati i zgjedhjeve presidenciale, raundi i dytë.

Miliona qytetarë i kanë pasur sytë në ekranet televizive, teksa video e mëposhtme tregon kur u dha fitorja e Emannuel Macron.

Ai mori mandatin e dytë me 58.2% të votave përballë Marine Le Pen që fitoi 41.8%.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron

En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.

Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022