Pamjet që shihni janë kapur nga momenti kur një qytetar është përplasur me agresorin në Kaliforni duke e lënë atë të çarmatosur. I moshuari vrau 10 persona në Kaliforni teksa ishin duke festuar Vitin e Ri kinez në Monterey Park. Masakra me 10 të vrarë ndodhi teksa po festohej Viti i Ri kinez hënor në Kaliforni më 23 janar. Festimet për Vitin e Ri Hënor ishin duke u zhvilluar në Monterey Park, i njohur për popullsinë e tij të madhe aziatike. Pak orë pas sulmit, autori ka vrarë veten ndërsa u gjet në një furgon nga autoritetet e huaja.

Krimet e urrejtjes kundër aziatikëve në SHBA

Monterey Park, 60,000 banorë, ndodhet 15 km nga Los Angeles. Qyteti pret një komunitet të madh amerikano-kinez. Festimet për Vitin e Ri Kinez, pra, janë veçanërisht të njohura. Njerëzit me origjinë aziatike në Shtetet e Bashkuara shpesh i nënshtrohen episodeve të intolerancës, të cilat, në rastet më ekstreme, çojnë edhe në dhunë. Vitet e fundit, krimet e urrejtjes kundër pakicave aziatike janë shtuar në të gjithë vendin. Pak më shumë se një vit më parë, në Atlanta, Xhorxhia, një burrë vrau tetë njerëz, duke përfshirë gjashtë aziatikë, në tre të shtëna të ndara në qendrat shëndetësore të zonës. Vrasësi, 22-vjeçari Robert Aaron Long, besohet se kishte shënjestruar qëllimisht gratë me prejardhje aziatike. Ai tashmë është deklaruar fajtor për vrasjen e katër prej viktimave të tij dhe është dënuar me burgim të përjetshëm. Gjyqi për katër vrasjet e mbetura pritet në vitin 2023.

iFrame is not supported! iFrame is not supported!

/s.f