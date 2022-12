Gert Shehu, 31 vjeçari qe qelloi me grushte Sali Berishen eshte derguar per mjekim ne Spitalin e Traumes.

Pas sulmit ndaj Berishes ai u qellua nga protestuesit e tjere dhe badigardet e Berishes.

Burime për Vizion Plus bejen nme dije se SHehu vuan nga probleme te shendetit mendor.

Fillimisht, Shehu u shoqerua ne komisariatin nr.1 me pas ne spital per te marre ndihme mjeksore. Protesta dhe incidineti i rende ndodhen ne nje kohe qe ne Tirane po mbahet Samiti i BE dhe ballkanit Perendimor.

Nga sulmi, Berisha mbeti i gjakosur ne pjesen e fytyres por vjijoi marshimin drejt podiumit shoqeruar edhe nga kreu i PL, Ilir Meta dhe demokratet e tjere.

