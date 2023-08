Skuadra e Egnatias luan sot një miqësore historike me Interin, në një miqësore luksi në stadiumin e qytetit të Ferraras në Itali.

Rrogozhinasit do të paraqiten në këtë ndeshje edhe me afrimin e fundit në prapavijë, pasi Xhemajli do të luajë që nga minuta e parë në sfidën kundër italianëve.

Ndërkaq, Inzagi ka vendosur që të lërë në stol Kristjan Asllanin, edhe pse bëhet fjalë për një ndeshje ndaj bashkëkombasve të tij.