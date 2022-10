Mbrëmjen e së premtes në ekranin e Top Channel ka nisur “Dancing With the Stars” me moderatore Bora Zemanin.

Spektakli është hapur me një kërcim nga Bora Zemani dhe trupa e baletit.

Moderatorja ka shkëlqyer duke kërcyer nën ritmin e këngës “Alien Superstar” nga Beyonce.

Kujtojmë se Bora Zemani ka studiuar dhe balet.

View this post on Instagram A post shared by Dancing With The Stars | Albania (@dwts.albania)

/f.s