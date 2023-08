Stiven Shpendi është emri më i ri mes futbollistëve shqiptarë që do të kenë mundësinë në këtë sezon të luajnë në Serinë A. Lojtari ka firmosur dje me Empolin, që bleu kartonin e djaloshit i cili ka lënë shenjë me golat e tij në Serinë C dhe është pjesë e Kombëtares U21 të Shqipërisë.

Padyshim kjo është një arritje për lojtarin i cili tashmë do të ketë mundësinë që të tregojë sa vlen në një nga kampionatet më të fortë e më të ndjekur në botë. Arritje që është festuar edhe nga familja e tij.

Babai i tij, ka postuar në rrjete sociale video teksa familja po kthehej pas firmës me klubin toskan. Në makinë dëgjohej kënga “Te ka lali shpirt”, teksa dukej qartësisht që të gjithë ishin të gëzuar për këtë hap të madh në karrierë të djaloshit 20-vjeçar./m.j

