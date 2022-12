Ndeshja mes Kroacisë dhe Marokut, e vlefshme për vendin e 3-të në Kupën e Botës ka nisur me dy gola të shpejtë. Të parët që shënuan ishin ballkanasit me Gvardiol në minutën e shtatë, ndërsa kundërpërgjigja erdhi shumë shpejt nga Dari.

42′ / Kroaci 2-1 Marok. Mislav Orsic ka shënuar golin e dytë për Kroacinë pas asistit të Livaja. Lojtari “Dalmat” mposht me një gjuajtje fantastike dhe plot teknikë Bonon, me golin që mund të jetë ndër më të bukurit në këtë event. Me rezultatin 2 me 1 eshte mbyllur pjesa e pare./m.j