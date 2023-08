Piloti dhe pasagjeri i ulur në avionin MiG-23 po drejtonin aeroplanin si pjesë e shfaqjes ajrore Thunder Over Michigan të dielën. Parashutat i çuan të sigurt në tokë, e më pas ata u dërguan në spital për masa paraprake.

Nuk raportohet për të lënduar. Përplasja ndodhi pak pas orës 16:00 të dielën në Belleville, Michigan, gjatë shfaqjes ajrore të Muzeut Ajror Yankee Thunder over Michigan, sipas një deklarate të Autoritetit të Aeroportit të Qarkut Wayne.

Avioni u përplas me automjete të pabanuara në një parking në Waverly on the Lake Apartments, duke shpëtuar për pak pa rënë mbi apartamentet.

Më pas ai shpërtheu furishëm, pak para se ekuipazhet e emergjencës të mbërrinin për të shuar flakët. Shtëllungat e trasha të tymit të zi që frynin në qiell mund të shiheshin nga toka.

Pamjet e incidentit tregojnë dy shpërthime të shkurtra flakësh që vijnë nga avioni ndërsa piloti dhe pasagjeri janë hedhur secili./m.j