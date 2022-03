Nga Klaudia Malaj

Historia do shënoi dhe datën 24 shkurt 2022, si datë e nisjes së një lufte territoriale, ekonomike dhe politike, por jo vetëm kaq. Rusia sulmoi Ukrainën, shtetin në kufijtë të tij. Nuk është një luftë e cila do të qëndrojë vetëm në zonat përreth kufijve. Synimi dhe plani i Putin vijon të shkojë dhe më tej.

Sanksionet dhe kundërpërgjigje me armë bërthamore.

Ndërkombëtarët dhe shtetet e unionit të Bashkimit Europian kanë pretenduar se do ndalojnë Presidentin e Rusisë me sanksione të ashpra, nga të cilat Moska zyrtare do të mund të tërhiqet. Duke iu përgjigjur Putinit se gjithçka që po bën është e paligjshme. Sanksionet nuk zbutën apo të zmbrapsin aspak. SHBA dhe Britania e Madhe mendoi se duke bllokuar bankat ruse do mund ta ndalonin Putinin. Vendet e BE-së duke dal në krah të Ukrainës thjeshtë xhindosi shefin e Kremlinit i cili nuk njeh as ligj dhe as norma ushtarake. Duke futur në përdorim të luftës “armët bërthamore”, të cilat janë të ndaluara.

Deri më sot ka qenë SHBA e cila ka përdorur armë Bërthamore. SHBA mbeten deri më sot fuqia e vetme, e cila e ka përdorur këtë armë të fuqishme vdekjeprurëse. Hedhja e këtyre armëve dhe vrasja e mbi 200.000 njerëzve në Hiroshima dhe Nagasaki është prova konkrete e dëmit të ripërdorimit të tyre.

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen e përshkroi luftën në Ukrainë si një betejë midis “sundimit të ligjit dhe sundimit të armës”. Von der Leyen foli me tone të ashpra duke paralajmëruar oligarkët rusë, të cilët do të kishin pasoja në ekonominë e tyre nëse Putin nuk bënte armëpushim.“Mos bëni gabime, ne do të ngrijmë asetet e tjera të tyre, qofshin jahte apo makina të bukura”.

Sanksionet nuk trembën as ekonominë ruse as rënien e rublës apo paralizën që po i ndodh shtetit rus, për as sa kohë ky shtet ka armën më të fuqishme dhe më vdekjeprurëse në botë. Të cilën e përdori si A-si nën mëngë!

Kush e mbështet Putinin?!

Ka vende të cilat kanë mbajtur qëndrim neutral, por në deklaratat e krerëve të shteteve respektive duket qëndrimi i tyre pro Putin. Si Serbia dhe Brazili të cilat nuk kursehen duke tallur presidencën Ukrainës. “Presidenti i ekstremit të djathtë të Brazilit Jair Bolsonaro ironizoi presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky – duke thënë se ukrainasit i kishin vendosur shpresat e tyre në duart e një komediani.”

Aleksandër Vuçiç i cili mbron homologun e tij rus është shprehur: “Informer dhe Alo në faqet e tyre të para kishin lajme që pretendonin se Rusia “mbërriti në Kiev brenda një dite”, ndërsa titulli kryesor në faqen e parë të Objektiv thoshte “Rusët pushtuan Ukrainën brenda një dite”.

Titulli kryesor i Vecernje Novosti ishte “Grusht shteti rus në përgjigje të kërcënimeve të NATO-s”.

Edhe Bjellorusia është pro lëvizjeve të Putinit.

Anëtarësimi i Ukrainës në BE, tërbon Putinin. Rusia përshkallëzon luftën

Anëtarësimi i Ukrainës në BE duket se ishte vija e kuqe e cila do të tërbonte shefin e Kremlinit deri në shpalljen e luftës mes dy shteteve. Por BE dhe NATO janë kundërshtarët kryesorë të kësaj lëvizjeje të pa menduar nga ana e Putinit.

Duket se lufta në Ukrainë ishte një paralajmërim i hapur, i cili mbase duket se nuk kishte ndezur ende alarmin e mbrojtjes. Në median amerikane “The Hill” në shkrimin e datës 21.09.2021 thuhet: “Zgjerimi i NATO-s në Ukrainë një ‘vijë e kuqe’ për Putinin. Kremlini zyrtar u shpreh se çdo zgjerim i infrastrukturës ushtarake të NATO-s në Ukrainë do të kalonte “vijat e kuqe” të presidentit rus Vladimir Putin.

Më tej në këtë shkrim thuhet se: “Ukraina nuk është anëtare e NATO-s dhe Rusia kundërshton ashpër perspektivën e anëtarësimit të saj në të ardhmen. Mos ndoshta anëtarësimi i Ukrainës në Bashkimin Europian ishte iniciatori i luftës në Ukrainë?

Asnjë motiv nuk është i justifikueshme përball katastrofës që po ndodh në lindje të botës. As etjes për pushtet, as për territore, as për të ardhura ekonomike apo benefitet të tjera që jep zgjerimi i territorit. Shumë jetë të pafajshme u dënuan. Shumë sy nënash po lotojnë për humbjen e fëmijëve të tyre në këtë luftë e cila nuk njeh moshë. Shumë fëmijë po ikin nga kjo botë pa i njohur ngjyrat e ylberit. E frikshme! E nëse ka kush mund ta mposhtë Putinin, janë vetë rusët, duke mos ju bindur!