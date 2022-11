Kryetari i Aleancës për Akmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka akuzuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti se ky i fundit duket sikur kishte skenar për ndarjen e Kosovës.

Duke komentuar situatën në veri të Kosovës, në RTV Dukagjini, Haradinaj tha se Kurti kishte vënë në vështirësi marinsat amerikanë në veri të vendit, me vendimin për targat e makinave.

“Kjo që po ndodh me targat po të kishte ndodhur në koordinim me Amerikën do të kishim folur për atdhedashuri. Por veprimi i pambuluar nga Kurti, po e çon vendin në një drejtim tjetër duke rrezikuar një pjesë të vendit. Dyshimet janë tani, a mos Kurti ka skenar për të ndarë Kosovën. Pra duket sikurse një skenar i qëllimshëm për të ndarë Kosovën”-tha ish kryeministri.

Haradinaj tha se mungesa e veprimeve të koordinuara me SHBA-të u kishin dhënë serbve një justifikim për t’u larguar nga institucionet e Kosovës.

“Veprimet e pakoordinuara me SHBA-në u ka dhënë serbëve një justifikim për t’u larguar nga institucionet”, deklaroi më tej Haradinaj.“Ne nuk e kemi fuqinë e ligjit në veri. Është dashur të zbatohet ajo që njihet si “soft power”- u shpreh Haradinaj./m.j