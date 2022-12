Dy persona janë arrestuar nga policia gjatë një aksioni për goditjen e “Call Center-ave” në Tiranë. Në pranga janë vendosur shtetasit J.M. dhe M.D. të dy banues në kryeqytet.

Ata, në bashkëpunim me persona të tjerë ushtronin veprimtarinë e “Call-center-ave” në Shqipëri dhe Itali, përmes së cilave mashtronin qytetarë të ndryshëm dhe u merrnin paratë.

Sipas policisë, ata kanë mashtruar qindra qytetarë të vendeve të BE-së për të investuar në kriptovaluta, dhe kanë përvetësuar deri në 15 milionë euro.

Viktimat e këtyre mashtrimeve janë bindur të investojnë në kriptovaluta dhe në fund iu kanë përvetësuar shumat e marra dhe më pas janë bërë të paarritshëm për t’u kontaktuar.

Analizat financiare, të realizuara nga hetuesit nëpërmjet verifikimeve të ndryshme, kanë nxjerrë në dritë faktin se paratë e viktimave në pjesën më të madhe të rasteve, shndërroheshin në kriptovaluta të lidhura me llogari rrjedhëse jashtë shtetit, në mënyrë që të bëheshin të pagjurmueshme.

Njoftimi i Policisë së Shtetit:

Finalizohet një tjetër operacion për goditjen e mashtrimit kompjuterik, nëpërmjet subjekteve call center.

Operacioni policor i koduar “HOAX” u zhvillua nga Njësia C – Hetimi i Krimeve Kibernetike në Drejtorinë Hetimore në Departamentin e Policisë Kriminale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me BKH-në, nën drejtimin e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion (SPAK), në kuadër të një skuadre të përbashkët hetimore, të koordinuar nga Eurojust, me seli në Hagë, Holandë.

Ekzekutohen masat e sigurisë “Arrest në burg”, për 2 shtetas.

Bllokohen pasuri të paluajtshme në pronësi të këtyre shtetasve.

Njësia C – Hetimi i Krimeve Kibernetike në Drejtorinë Hetimore në Departamentin e Policisë Kriminale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit ka regjistruar në fillim të vitit 2021, një procedim penal për veprën penale “Mashtrim kompjuterik”, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, në bazë të informacioneve të marra nga shteti italian, për veprimtari kriminale në fushën e mashtrimit kompjuterik dhe më saktësisht në lidhje me subjektet call center, nëpërmjet të cilave mashtroheshin shtetas të huaj, kryesisht italianë.

Me kërkesë të SPAK-ut dhe të Njësisë C, Eurojust dhe Europol kanë mbështetur një hetim të përbashkët duke ngritur dhe një skuadër të përbashkët hetimore.

Numri i viktimave të këtij mashtrimi të madh në internet llogaritet në qindra persona dhe në një vlerë të përafërt 15 milionë euro. Gjatë operacioneve policore të zhvilluara në datat 13, 14 dhe 15 dhjetor 2022 u angazhuan shërbime policore të Shqipërisë dhe të Italisë.

Ky operacion policor u zhvillua në Shqipëri dhe në Itali, ku u kontrolluan qendra thirrjesh, banesa dhe ambiente të ndryshme. Në kuadër të operacionit janë shoqëruar, arrestuar dhe shpallur në kërkim persona të dyshuar në lidhje me këtë aktivitet kriminal.

Operacioni policor i koduar “HOAX” nisi në Tiranë, më datë 13.12.2022. Në bashkëpunim dhe me ekspertët italianë të fushës kibernetike, në bazë të vendimit të datës 11.12.2022, të Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar janë kontrolluar 13 ambiente, si më poshtë:

• 1 subjekt call center, me 9 ambiente, në rrugën “Shyqyri Bërxolli”;

• banesa e shtetasit J. M., në rrugën “Ramazan Bogdani”, Tiranë;

• banesa e shtetasit J. M., në rrugën “Isa Boletini”, Tiranë;

• banesa e shtetasit M. D., në rrugën “Bubulina”, Tiranë;

• banesa e shtetasit M. D., në rrugën “Kongresi i Lushnjës”, Tiranë.

Gjatë kontrolleve në këto ambiente u gjetën dhe u sekuestruan: 450 euro, 18 700 lekë, 162 pajisje kompjuterike (njësi kompjuterike, servera, dvr etj), 1 aparat celular, dokumente në gjuhën italiane, kontrata pune, libreza pune, fatura banke, vula të përdorura për aktivitetin e jashtëligjshëm etj.

Po ashtu, me vendimin e datës 12.12.2022, të Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar janë caktuar masat e sigurisë “Arrest në burg”, për shtetasit:

J. M., 30 vjeç, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Mashtrimi kompjuterik”, në formën e grupit të strukturuar kriminal;

M. D., 29 vjeç, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Mashtrimi kompjuterik”, në formën e grupit të strukturuar kriminal.

Gjithashtu, në vijim të veprimeve hetimore janë bllokuar pasuri të paluajtshme në pronësi të shtetasve J. M. dhe M. D. (banesa, truall, aktivitete tregtare etj).

Operacioni u zhvillua dhe në shtetin italian, konkretisht në qytetet Cagliari, Padova dhe Piacenza, ku Karabinierët e Komandës Provinciale të Pizës zbatuan një urdhër paraburgimi dhe dy vendime sekuestrimi paraprake ​​për një vlerë totale mbi 3 milionë euro, të lëshuara nga GIP e Gjykatës së Pizës dhe Piacenza-s, sipas kërkesës të Prokurorisë Publike të Pizës, përkundrejt llogarive rrjedhëse dhe depozitave bankare në dispozicion të 3 subjekteve me kombësi shqiptare (2) dhe italiane (1), që ishin në një ortakëri, të cilave iu shtua edhe 1 subjekt tjetër i lidhur, por jo pjesëmarrës në strukturën kriminale, të gjithë të lidhur me bashkëpunim kriminal, për mashtrim të rëndë dhe ushtrim të ndërmjetësimit financiar pa autorizim përkatës, lidhur me investimet e shumave të mëdha parash në letra me vlerë dhe kriptovaluta dhe pastrim parash.

Fusha e veprimtarisë së këtij rrjeti kriminal u arrit të ndërtohej nëpërmjet një aktiviteti shumë intensiv hetimor, i cili është kryer dhe nëpërmjet metodave speciale të hetimit, si në mënyrë tradicionale, ashtu dhe në rrjetet kompjuterike.

Fazat e veprimtarisë së rrjetit kriminal:

Faza e parë: Qasja fillestare konsistonte në garantimin e një përfitimi të menjëhershëm ekonomik kundrejt një investimi të vogël të viktimave, i cili shërbente për t’i bindur ata të investonin. Më pas, viktima, duke u konsultuar me një platformë mashtruese në internet, krejtësisht fiktive, bindej nëpërmjet një ndërmjetësuesi të rremë, që të investonte gjithnjë e më shumë para.

Faza e dytë: Krijohej një “marrëdhënie besimi” midis investitorëve dhe këshilltarëve financiarë të rremë, i cili lejonte këta të fundit (përmes një programi kontrolli të veçantë në distancë) të hynin në faqet personale bankare të viktimave, duke marrë kështu njohuri për të dhënat dhe gjendjen ekonomike të këtyre të fundit dhe duke arritur, në shumë raste, për t’i bindur ata të investojnë të gjithë kapitalin ekonomik që kishin në dispozicion.

Faza e tretë: Viktimat që zbulonin mashtrimin duke kërkuar marrjen e investimit, kontaktoheshin nga anëtarë të tjerë të vetëquajtur të kompanive të mbledhjes së borxheve, të cilët i bindnin të paguanin para shtesë për të rikuperuar shumat e humbura ose e shtynin të merrte aksione në kompani të reja, të krijuar nga vetë të dyshuarit.

Gjatë hetimit u konstatua se, nëpërmjet këtyre veprimeve, viktimat janë bindur të investojnë në kriptovaluta dhe në fund iu kanë përvetësuar shumat e marra dhe më pas janë bërë të paarritshëm për t’u kontaktuar.

Aktivitetet hetimore, teknike, tradicionale dhe kibernetike kanë bërë të mundur identifikimin e eksponentëve më në zë të këtij rrjeti kriminal dhe në veçanti të atyre shtetasve të cilët drejtonin këtë skemë mashtrimi ndaj qytetarëve europianë.

Investitorët e mundshëm europianë dhe jo vetëm, këshillohen që të jenë tepër vigjilentë kur bëjnë investime në rrjet dhe të kontrollojnë nëse faqet e internetit i përkasin ndërmarrjeve që veprojnë në mënyrë legjitime.

Njësia e hetimit kibernetik bën me dije të gjithë shtetasit se mashtruesit janë mjaft të aftë për të krijuar afrimitet me viktimat potenciale: bisedat e tyre mund të jenë për situatë reale po ashtu edhe për situata personale apo sentimentale dhe familjare të viktimave dhe shfrytëzojnë vetminë e krijuar nga situata e ndryshme duke u vetofruar si miq dhe persona të besuar.

Viktimat mund të jenë si gra dhe burra të të gjitha moshave, shtëpiakë, profesionistë dhe pensionistë dhe që kanë dëshirën për të fituar para lehtësisht.

Viktima, pas komunikimit me ta, krijon një besueshmëri kaq të madhe në raste të caktuara, duke e lejuar mashtruesin të kryejë cdo lloj veprimi i cili i shërben atij për të arritur qëllimin. Megjithatë mashtruesit nuk mjaftohen me kaq. Në raste të caktuara ata mund të kontrollojnë postën elektronike, fotografitë dhe dokumentet e viktimave. Të gjitha këto informacione shfrytëzohen për të patur në dorë viktimat në rast se ata do të hezitojnë për të bërë investime të tjera. Jo në pak raste, atëherë kur mund të perceptojnë hezitime tek viktimat, mund të bëhen agresivë dhe të pamëshirshëm duke shfrytëzuar në këtë rast informacionet e marra dhe duke bërë të mundur që t’i bindnin duke u kërkuar financime për investimet e reja.

Policia e Shtetit fton të gjithë qytetarët që kanë informacion për këtë lloj veprimtarie kriminale, të denoncojnë në strukturat për hetimin e krimeve kibernetike, me qëllim mbrojtjen e pasurive të tyre dhe të qytetarëve të tjerë.

