Mbretëria e Bashkuar ka konfirmuar sot se prodhuesit e makinave duhet të sigurojnë që të gjitha automjetet e reja të kenë zero emisione deri në vitin 2035.

“Mandati ynë ofron siguri për prodhuesit, përfiton shoferët duke u ofruar atyre më shumë opsione dhe ndihmon në rritjen e ekonomisë,” tha Ministri i Transportit Mark Harper, sipas Reuters.

Prodhuesit e makinave i kanë mirëpritur rregullat e reja, pasi javën e kaluar i kërkuan qeverisë t’u sigurojë atyre siguri, duke paralajmëruar ndërprerje në zinxhirët e furnizimit dhe planet e investimeve.

Prodhuesit e makinave synojnë të shesin 22 për qind të automjeteve elektrike vitin e ardhshëm, 80 për qind deri në vitin 2030, për të arritur përfundimisht që 100 për qind e automjeteve të shitura në Britani të jenë elektrike deri në vitin 2035.

Aktivistët thonë se qeveria po dërgon sinjale të përziera, pasi udhëzon prodhuesit të rrisin prodhimin e automjeteve me emetim zero, ndërsa në të njëjtën kohë u jep konsumatorëve më shumë kohë për të kaluar nga automjetet me benzinë ​​dhe naftë.