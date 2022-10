Australia ka anuluar një vendim të marrë katër vjet më parë për të njohur Jerusalemin Perëndimor si kryeqytet të Izraelit.

Vendimi i vitit 2018 ka minuar paqen dhe e ka vendosur Australinë një hap pas me kombet e tjera, thuhet në deklaratën e Ministres së jashtme Penny Wong. Ajo theksoi se Australia mbetet një “mike e palëkundur” i Izraelit ndërsa ambasada e saj do të qëndrojë në Tel Aviv.

Statusi i Jeruzalemit është një nga çështjet më të kontestuara mes Izraelit dhe palestinezëve. Ministria e Jashtme izraelite ka shprehur “zhgënjimin e thellë” ndaj vendimit të Australisë dhe do të marrë në pyetje ambasadorin e këtij shteti.

Ish-presidenti amerikan, Donald Trump është kritikuar në nivel global më 2017, kur e ka ndryshuar politikën amerikane, duke njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit. Amerikane u zhvendos nga Tel Avivi në Jerusalem në maj 2018.

Disa muaj më vonë, ish-kryeministri australian, Scott Morrison,në atë koha tha se qeveria e tij do të vepronte njëlloj si SHBA-të. Morrison ka thënë se Australia do të njohë Jerusalemin Perëndimor menjëherë, por nuk do ta zhvendosë ambasadën e saj nga Tel Avivi derisa të arrihet një zgjidhje paqeje.

Penny Wong e quajti vendimin e ish-qeverisë një “lojë cinike” për të fituar mbi votuesit hebrenj përpara zgjedhjeve në Australi. Mbretëria e Bashkuar aktualisht po shqyrton zhvendosjen e ambasadës së saj në Jerusalem. Hondurasi, Guatemala dhe Kosova janë të vetmet vende të tjera përveç SHBA-së me ambasada në qytet.

Ndërsa Izraeli e konsideron Jerusalemin si kryeqytetin e tij “të përjetshëm dhe të pandarë”, palestinezët pretendojnë Jerusalemin Lindor – të pushtuar nga Izraeli në luftën e Lindjes së Mesme të vitit 1967 – si kryeqytetin e një shteti të ardhshëm. Sovraniteti izraelit mbi Jerusalemin nuk është njohur kurrë ndërkombëtarisht, dhe sipas marrëveshjeve të paqes izraelito-palestineze të vitit 1993.

