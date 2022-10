Ministrja e Infrastruktures dhe Energjetikes Belinda Balluku eshte shprehur se per vendimin e aplikimit te fashes prej 800kWh do te analizohen te gjithe elementet.

Megjithese sipas Ballukut faturimi i energjise do te nise pas javes se pare te ketij muaji, prurjet me pritshmeri me te mire ne kaskaden e Drinit dhe kursimi i energjise, do te jene percaktues ne vendim.

Postimi i Ballukut:

Faturimi i energjisë nis pas javës së 1 të muajit. Me një situatë jo të mirë hidrike, kur niveli i Fierzës është më pak se 268m, por me pritshmëri për prurje më të mira në vazhdim & bazuar në uljen 6.2% të konsumit, do të analizojmë cdo detaj, para vendimit për fashën mbi 800kwh./m.j