Kryeministri Edi Rama ka publikuar një statistikë ku vendi ynë renditet si vendi i dytë në rajon për shkallën e lartë të vaksinimit tek fëmijët. Edhe pse jemi mbrapa në shumë aspekte, shkruan Rama, në disa drejtime kemi ecur shumë shpejt krahasuar me të tjerët. Sipas kreu të qeverisë kjo është një arsye bindëse për të pritur më shumë nga potenciali i vendit tonë edhe në drejtime të tjera ku duhet të ngjitemi më shpejt.“Ka plot klasifikime ku duhet t’i ngjisim shkallët më shpejt se jemi ende mbrapa krahasuar me të tjerë, paçka se krahasimisht me nga gropa nga e kemi nisur ngjitjen kemi ecur më shpejt se plot të tjerë, po ka edhe klasifikime si ky i Europës&Azisë Qendrore, ku jemi ngjitur lart dhe kur mendon se sa mbrapa ishim me vaksinimin e fëmijëve, kjo është një arsye bindëse më shumë për të kërkuar ende më shumë nga vetja edhe në drejtimet ku duhet të ngjitemi më shpejt.”- shkruan Rama./m.j