Në vijim të turit të gjelbër drejt zgjedhjeve të 14 Majit, kandidati i PS-së për Tiranën, Erion Veliaj mbolli disa pemë në Njësinë 5 në kryeqytet. Veliaj renditi me banorët disa prej investimeve më të rëndësishme që janë bërë në këtë zonë, të cilat kanë bërë që të rritet ndjeshëm vlera e pronës.

“Dikur në “Rrugën e Kosovarëve” duhet të kaloje me tank, sot është një nga rrugët që i është rritur më shumë vlera e pronës në të gjithë Gadishullin Ballkanik, se në Tiranë dhe në Shqipëri as nuk diskutohet. Rruga e Kosovarëve sot është komplet model zhvillim. Ka disa veta që thonë është rritur shumë vlera e pronave. Në Tiranë 93% janë pronarë. Në qoftë se një pronë në 2015-n vlente 100 lekë dhe tani vlen 250 ose 300, kjo është mirë apo është keq? Keq është kur bie vlera e pronës. E di unë si ulen çmimet e pronës. Lërë një natë Tiranën pa pastruar, bie vlera e pronës. Lëre dikë të fillojë ndërtimi pa leje, bie vlera e pronës. Lëre dikë të të çajë rrugën përpara dhe të të vërë kunja dhe bllokues, bie vlera e pronës. Lëri komshinjtë të theren me njëri – tjetrin, pa administrator dhe të bie vlera e pronës. Lëri të kthehen ata siç e bëmë atë gabim në 2011-n dhe ne e pamë që shkoi vlera e pronës si ‘kovë pusi’ ”, theksoi Veliaj.

Kryebashkiaku tha se kush ka bërë 100 punë, shkolla, kopshte, çerdhe, rrugë e investime të tjera, bën akoma më shumë. “Kush i bën 40 shkolla bën edhe 42, kush i bën 100 rrugë, bën edhe 105, kush i bën 1 milion mbjellje bën edhe 1 milion e 100 mijë. Por kush nuk ka prekur mistri dhe lopatë me dorë, nuk bën dot asnjë punë. U them kundërshtarëve, një shkollë më thoni nga fillimi në fund. Heshtin se nuk kanë bërë asnjë shkollë. Ne duhet të përveshim mëngët, të vazhdojmë përpara, të bëjmë edhe lotin e fundit të shkollave dy të Astirit, dy të Liqenit të Thatë, dy të Saukut, për t’u siguruar qe mbaron kjo punë”, tha Veliaj.