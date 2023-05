Kryetari I Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka ironizuar Belind Këlliçin në lidhje me ndikimin e madh që ka Berisha dhe Ilir Meta tek ai. Veliaj tha se e ka kuptuar që Tirana ka alergji për Saliun.

“Belos i vlerësoj më shumë faktin që ka arritur deri diku me sukses, të largojë Sali Berishën nga fushata. Nuk mund të them të njëjtën gjë për Ilir Metën.

Ilir Metën e ka pasur, le të themi, mbi kokë. Por fakti që Saliun e ka përzënë nga Tirana me sukses, deri diku, jo si Lul Basha; Lul Basha ishte mjeshtër i largimit të Saliut nga fushata, sepse e kanë kuptuar që Tirana ka një alergji për Saliun.

Kështu që, këtë duhet t’ia njoh si meritë, përveç se kur i kanë hyrë dhunshëm në fushatë, ka arritur me shumë elegancë t’i mbajë. Fakti që mori zyrë jashtë PD-së, fakti që nuk do të shihet me ta, unë them që e ka ndihmuar në fushatë”, nënvizoi Veliaj./m.j