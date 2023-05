Brenda vitit 2024, Tirana do të ketë ujë të pijshëm 24 orë. Ka qenë kryetari i Bashkisë së Tiranës, njëherazi edhe kandidati i socialistëve në këtë 14 maj, Erion Veliaj që bëri këtë premtim, duke thënë se një gjë e tillë nuk është arritur deri më tani për shkak të problemeve që kanë hasur rrugës.

“Në fund të 2024, në përfundojmë unazë e presionit. Kur kuptohet se sa shumë punë është ëbrë, kërkohet mirëkuptim edhe për një vit kohë, është ndërtuar një pjesë e unazës”, tha Veliaj në një intervistë te ‘5 Pyetjet nga Babaramo’ në Report Tv.

Ai ka komentuar edhe premtimin e kundërshtarit të tij, për nën kalime te sheshi Skëndërbej.

“Nuk është se jam kundër, është kundër idesë së sheshit, nga ana praktike është e pamundur, duhet ta fillosh pendëncen përtej Lanës, duhet ta nisësh çarjen që te sheshi nënë Tereza, aksi nuk kalon nga Bashkia, por te Sheshi, Ne e kemi diskutuar.

Kur s’ke ndërmend të fitosh mund të thuash ç’a të duash, janë 5 kate nën tokë dhe aksi i sheshit nuk është rrugica përballë Bashkisë, se po të jetë ajo do përplasesh me hotel Tiranën, do futesh poshtë kalit të Skënderbeut”, tha Veliaj./m.j