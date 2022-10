Klevion Ahmetaj, i njohur ndryshe si Cllevio ka reaguar për vdekjen e 32 vjeçarit Lear Kurti.

Ngjarja e Kurtit që humbi jetën pas shoqërimit në polici ka tronditur jo pak opinionin public, por edhe ka ngritur pikëpyetje nga deklaratat e AMP-së.

Cllevio teksa ka ndarë disa foto, shkruan në Instagram se do ta marrë malli për 32-vjeçarin, me të cilin me sa duket kishte shoqëri.

“Vdiq dhe një gango. Pse kështu do humbim shok çdo muaj?! Sa më ke mërzit o Lear, kakami vogël. Normal se do më marri malli për ty. Do vi të pi cigare te vila jote fundit”, shkruan reperi në rrjetin e tij social Instagram. Klevio ka ndarë dhe një video nga shtëpia e tij, ku shfaqet Lear Kurti.

/a.r