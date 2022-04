Gjykata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë me burg për tre punonjësit e Portit të Durrësit të cilët u arrestuan pas vdekjes së punëtorit 19-vjeçar.

Tre punonjësit akuzohen për “shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë”, ku për pasojë humbi jetën 19 vjeçari Rufan Belshaku.

Nazmi Varaku, Rendi Biçaku dhe Bledar Troplini u lanë në masën e sigurisë “Arrest me burg”.

Rendi Biçaku me funksion përgjegjës turni, në firmën përpunimit të kontenierëve në portin e Durrësit, Nazmi Varaku, me funksion manovrator i makinerisë, Bledar Troplini me funksion kryemekanik i ofiçinës, u arrestuan për shkak të moszbatimit të rregullave të mbrojtjes në punë, në vendin e quajtur “Sheshi i Kontenierëve” në portin e Durrësit.

/a.r