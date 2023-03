Mbrëmjen e djeshme në Karavasta të Divjakës, një 47-vjeçar spanjoll u gjet pa shenja jete në hotel, ndërsa dyshohet se ka kryer vetëvrasje.

Lidhur me ngjarjen ka folur për mediat kryeplaku i fshatit Karavasta, Aristir Prifti. Ky i fundit është shprehur se spanjolli ishte i punësuar me kontratë të rregullt nga një firmë spanjolle e cila ka marrë me qira një sipërfaqe prej 40 ha në zonën e Karavastasë, ku po ndërtohen sera moderne për prodhimin e luleshtrydheve, specave dhe domateve.

“Aty janë ngritur sera moderne për prodhimin e luleshtrydheve, specave, domateve. Ka qenë një grup i mirë me spanjollë, të cilët kanë pasur edhe punëtorë rumunë, por u larguan. Ndërtimi i serave vazhdon, këta dy ishin të punësuar të dy nga firma spanjolle.

Nuk i kemi parë në fshat. Ata tani plotësojnë vitin që kanë filluar punë. Janë ngritur rreth 40 hektarë sera, kanë punuar në mënyrë të shkëlqyer. Asnjë nuk e dëshiron një ngjarje të tillë,” u shpreh kryeplaku i fshatit Karavasta, Aristir Prifti./m.j