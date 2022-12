Që Edi Rama vijon të jetë kryeministër prej 3 mandatesh, analisti Lorenc Vangjeli, bën fajtor opozitën. Në ‘Kontrast’ në Report Tv, Vangjeli ia ka bërë të qartë Flamur Nokës, se fajtor për këtë qeveri janë po vetë ata, duke thënës e nëse do ishte një opozitë normale, atëherë Rama do i përkiste së shkuarës.

“Shpikja e armikut, për të rrëfyer jo më shumë suksesin në rast të një sukses, po thonë se ne na mundi se është bajloz, jo Rama do ishte ish kryeministër, nëse do kishim një opozitë normale, do kishim një qeverisje tjetër, ndoshta edhe të majtë. Jepini formës së të përgjithshmes, aksiomës që të mos jetë i gabuar, opozita minimalisht të jetë normale”, tha Vangjeli.

Mes akuzave që ka opozitë, mes të cilëve edhe vetë Noka, Vangjeli ka zbuluar se fakti që ka nisur hetimet për inceneratorët ka qenë një insistim i ambasadës së SHBA-së, duke përdorur edhe terma si “presion”

“Ka qenë insistim, presion po deshe i edhe ambasadës i SHBA mbi SPAK që çështja e inceneratorët të shkonte nën hetim”, tha Vangjeli.

Debat ka pasur edhe me Flamur Nokën, sa i përket largimit të shqiptarëve.

Lorenc Vangjeli: Nëse Berisha do vijë në pushtet mendon se shqiptarët do vinë?

Flamur Noka: Po. Arsyet janë shumë të rëndësishme. Në 2009 u liberalizuar vizat, Ramws dhe Veliaj i thanë Europës që 1 mln shqiptar i ke te porta, nuk shkuan as 10 mijë. Në 2013, kam shkuar në Gjermani dhe kam parë 500 familje, që kërkonin azil, tani a mund të thuash 70 mijë i ke në Gjermani sot, dhe jo për keqqeverisjen e Sali Berishës. 70 mijë janë për shkak të qeverisë së Edi Ramës.

Në fund, Vangjeli tha se për sa kohë opozita vijon planin e tij vetëm duke sulmuar qeverinë, kjo nuk është gjë tjetër veç se një alibi për të justifikuar humbjen e tyre në zgjedhjet e radhës së 14 majit.

/e.d