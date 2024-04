Ne misionin “Top Story” avokati i Berishes, njeheresh nje nder anetaret e forumeve te Partise se Lirise te Ilir Metes ka folur dhe per mmarredheniet e ketij teb fundit me bashkeshorten Monika Kryemadhi.

Gjokutaj: Në Partinë e Lirisë ka ndodhur ajo që keni parë. Ky rast është bërë sebep për tu pranuar mendimi ndryshe në parti. PL-së i ishin dobësuar strukturat, ishte rithemelim i partisë. Në pozicionin e presidenti, z.Meta dekretoi zgjedhjet e pjesshme se propaganda thoshte Luli ka numrat. Po në emër të pluralizmit të opozitës reale, PL bashkëpunoi se vula që Basha e mban në ballë, u mbajt syrtareve të gjykatave me qëllim që PD të mos garonte në zgjedhje. Çifti Meta-Kryemadhi janë kontributor të Partisë së Lirisë. Fakti që Monika ka një qasje tjetër dhe kjo është thënë publikisht.

Dy mënyra ka njeriu, o të shfaqet ose të tregohet si barsoletë. Po të mos ishte gruaja e Ilir Metës nuk e bënim këtë diskutim ne. Ata e kanë filluar njësoj politikë. Pse mendon se duke luajtur Monika me Ilir Metën do rritet sensiviteti apo kujdesi i SPAK ndaj tyre? Ku është kjo lojë? Partia nuk ishte efiçente. Unë jam një nga instrumentistët që bën dirigjentin. Çarja mes Monikës dhe Kryemadhit…në rolin e ciceronit më lër ta shpjegoj. Kishte probleme me lënien e parlamentit./tch