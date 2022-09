Ish-ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Paskal Milo deklaroi se ka prishmëri të ulëta për fitoren e Georgia Melonit, që përfaqëson të djathtën, duke shtuar se italianët e kanë të vështirë të që dalin nga kursi i tyre trandicional i krizave për rrëzimin e qeverive.

I ftuar në ‘Open’ në ‘News24’ profesor Milo tha se ishin 3 arsyet se pse fitoi Meloni në Itali, ku mes tyre ishte dhe ndarja e votës së majtë.

“Ka disa arsye se pse humbi e majta. Bashkohemi në një arsye kryesore, është parti e konsumuar. Siç është spektri politik italian i vjetër. PD është një nga partitë që është konsumuar ndër vite. arsyeja e dytë është se e majta, në kuptimin social demokrat vajti në zgjedhje e përçarë, ky është faktor i rëndësishëm që reduktoi numrin e votave. U nda vota e majtë. Ndaj përfitoi Meloni. Ka pasur zhgënjim të madh të përgjithshëm që çoi në lëvizjen e votës jo vetëm nga e majta, drejt Melonit, por nga e djathta italiane tradicionale drejt Melonit. kanë lëvizur të dy polet nga zhgënjimi që kanë pasur nga partitë tradicionale. Këto janë tre arsyet se pse kemi një grua që do të bëhet kryeministre e Italisë. Jam jo shumë optimist për mbarëvajtjen e qeverisë që do të krijohet. Italia është vështirë të dalë nga kursi i saj tradicional i krizave që çojnë në zëvendësime të shpeshta. Italianët si popull për nga natyra janë kërkues ndaj ekzekutimeve. Nuk i kënaq kollaj italianët. Nuk e di se sa do të arrijë Meloni të përballojë një kërkesë, apo handikap të politikës italiane, që është jetik për qytetarët tradicionalë, që nuk mund të lodhen dhe të paguajnë për një emigracion klandestin që vjen e përplaset në brigjet italiane. Meloni iu ka thënë votuesve italianë që do përpiqet ta ndalojë. Por kjo është një përpjekje me shumë vlerë që i dha asaj kredibilitet. Unë e kam të vështirë të besoj që Itali mund të gjejë një kryeministër seç ka qenë Mario Dragi. Si ekspert dhe emër, që i duhej Italisë dhe pak kohë që ta nxirrte nga ajo krizë ekonomike.”, tha Milo.

/e.d