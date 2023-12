Ish-kryeministri Sali Berisha e konsideron si një akt puçist, vendimin që Këshilli i Mandateve mori sot (18 dhjetor) për të miratuar kërkesën e SPAK, që i hap rrugë arrestimit të tij.

Me anë të një postimi të gjatë në Facebook, Berisha teksa rendit të gjitha arsyet që e çuan atë të mos marrë pjesë në mbledhje thekson se gjithçka është e urdhëruar nga Edi Rama, që siç thotë ai kontrollon të gjitha pushtetet.

“Vendimi i sotëm i komisionit Rama-Brava për të përligjur aktin antikushtetues të mercenarëve të Edi Ramës është një dëshmi tjetër e qartë e kontrollit total të Edi Ramës të çdo pushteti në Shqipëri”, shkruan Berisha.

Kërkesën e SPAK e konsideron të paligjshme, ndaj thekson se nuk mund të përligjete mbledhjen e një komisioni.

“Absolutisht poshtrues të puçistëve që për llogari të Edi Ramës i morën pushtetin Palamentit dhe i imponuan atij të legjitimojë aktin e tyre të paprecedent si hakmarrje politike për mbrojtjen që unë me qendrimet e mia i bëra Kushtetutes dhe Parlamentit”

Deklaratë e Sali Berishës:

Siç është bërë tashmë e njohur, me datë 21 tetor 2023 prokurorët politik Arben Kraja, Enkeleida Millonaj dhe gjykatësja Irena Gjoka në një akt të pashembullt në 32 vite dhe në kundërshtim flagrant me kushtetutën njoftuan se kishin vendosur ndaj meje natyrisht me urdhër politik të Edi Ramës dhe pa miratimin e Parlamentit masat shtrënguese që vijojnë:

1- Heqjen e lirisë të lëvizjes jashtë vendi

2- Detyrimin për t’u parqitur dy herë në muaj në polici si person nën hetim.

Në krye të herës deklaroj:

Së pari, këto masa janë vendosur me urdhër të Edi Ramës bazuar kryekëput në shpifje trillime, fshehje dokumentash dhe manipulime të prokurorisë politike.

Pas tre vitesh hetimesh shterruese të nisura nga një kallzim i rremë i Taulant Ballës për privatizimin e Klubit Sportiv Partizani ata edhe sot nuk paraqitën dot asnjë provë, fakt, dokument apo dëshmi që të provojnë qoftë dhe një shkelje të vetme të ligjeve nga Sali Berisha dhe zyrtarët që janë marrë me procesin e dosjes së këtij privatizimi.

Në tre vite hetime shterruese prokurorët politik nuk kanë gjetur një vendim apo dokument të vetëm të firmosur nga Sali Berisha në 15 vite që kanë zgjatur proceset e njohjes dhe kthimit të pronës tek pronarët legjitim dhe as të privatizimit të objekteve të Klubit Partizani të ndërtuara mbi tokën e këtyre pronarëve.

Ata në tre vite hetimi shterrues kanë pyetur dhjetra e dhjetra punonjës që janë marrë me dosjen e Klubit Partizani dhe pronar të territorit të këtij Klubi, por nuk kanë gjetur një person të vetëm që të deklarojë se ka patur ndërhyrjen më të vogël nga Sali Berisha në vendimet e tij të lidhura me privatizimin e objekteve të Klubit Sportiv Partizani.

Gjithashtu në tre vite hetime prokurorët politik kanë pyetur dhjetra e dhjetra dëshmitarë, por nuk kanë guxuar kurrë të më pyesin një herë të vetme dhe kjo vetëm e vetëm se e dinë se piramida e tyre e mashtrimit do të shkrihej si bryma para diellit.

Së dyti këto masa janë vendosur në shkelje flagrante të Kushtetutës, konkretisht të nenit 73 pika 2 e të cilit thotë se ‘ Deputeti nuk mund të arrestohet ose t’i hiqet liria në çfarëdo lloj forme apo ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose i banesës, pa autorizimin e Kuvendit dhe nenit 38 i cili garanton lirinë themelore të individit, lëvizjen e tij të lirë brenda dhe jashtë vendi dhe që në pikën 1 dhe 2 garanton se:

Ky nen në pikën 1 shprehet:

Kushdo ka të drejtë të zgjedhë vendbanimin si dhe të lëvizë lirisht në çdo pjesë të territorit të shtetit, dhe në pikën 2 thotë se:

2-Askush nuk mund të pengohet të dalë lirisht jashtë shtetit’.

Ky vendim antikushtetues tipik për regjimet totalitare është i pari i këtij lloji në 32 vite Parlamenti pluralist.

Vendosjen e këtyre masave pa miratimin e parlamentit e kam denoncuar në mënyrë të përsëritur në media:

Së pari si një shkelje të rënde të Kushtetutss, neneve ts saj ts cituara më sipër dhe si një shkruarje të ligjit themelor të shtetit nga prokuror dhe gjykatës të papërgjegjshëm, gjë të cilën nuk mund ta bëjë asnjë person, president, kryeministër apo kushdo tjetër.

Këtë të drejtë e ka ekskluzive Parlamenti i Shqiperisë ose populli me referendum.

Së dyti po në kontekstin e marrjes me urdhër të Edi Ramës nga gjykatës dhe prokurorët politik, të kompetencave, pushtetit të parlamentit, institucionit qendror të shtetit në një Republike Parlamentare shtoj se kushtetuta e vendit garanton, njeh si pushtet ekskluziv të parlamentit jashtë rasteve të flagrancës dhënien e autorizimit sistemit gjyqësor për heqjen e lirisë së deputetit.

Në respekt të nenit 73 pika 2 të Kushtetutës në 32 vite pluralizëm nuk ka ndodh kurrë që të vendosen masa shtrënguese, heqje lirie ndaj ndonjë deputetit pa miratimin praprak të parlamentit. Imuniteti i deputetit nuk është i personit, por i parlamentit për mbrojtjen e funksinimit të tij.

Me këtë rast shtoj se refuzimi im për të pranuar këtë urdhër të prokurorëve dhe gjykatëses që për të zbatuar urdhërin politik dalin mbi kushtetutën dhe mbi parlamentin nuk ka patur asgjë personale, absolutisht asgjë personale. Rikujtoj këtu se në tetor të vitit 2012 kur parlamenti votoi për lejimin e hetimit të personave me imunitet pa miratimin e tij paraprak, une kam insistuar për abrogimin e plotë të pikës 2 të nenit 73 të Kushtetutës, pra kam kërkuar që të mos ketë asnjë lloj mbrojtje parlamentare për personat me imunitet. Por ky propozim të cilin jam gati ta votoj edhe sot u refuzua në mënyrë kategorike nga Edi Rama. Ndaj dhe kur ky nen ekziston në kushtetuten e vendit unë besoj fort se ai është vetëm për t’u zbatuar dhe nuk kam pranuar dhe nuk pranoj kurrë në asnjë rrethanë të legjitimojë një vendim antikushtetues që de fakto shënon abrogimin e nenit 73 pika 2 të Kushtetutës jo nga parlamenti, por njerëz të quajtur të ligjit, në fakt mercenar pa ligj dhe moral që në papërgjegjshmëri të plotë pranonin të shkruanin, ndryshonin sipas urdhërit politik librin themelor të shtetit duke injoruar me vetdije të plotë faktin se cilido që merr përsipër një akt të tillë, i merr parlamentit pushtetin me pasoja kjo katastrofale puçiste për rendin kushtetues të vendit. Personalisht nuk kam refuzuar dhe nuk do refuzojë ndonjëherë thirrjen e Prokurorisë apo Gjykatës për t’u pyetur, përkundrazi jam paraqitur kur jam thirrur dhe do të paraqitem sa herë të thirrem. Kështu që me refuzimin e vendimit politik nuk kam mbrojtur Sali Berishën si individ sepse ndoshta personalisht unë kisha interes të zbatoj vendimin antikushtetues dhe të mos merrem me parlamentin monist në të cilin jam në betejë pa kthim, mosbindje civile për të drejtat kushtetuese të mohuara. Por unë me qëndrimet e mia zgjodha të mbroj kushtetutën dhe pushtetin që ajo bazuar në parimin themelor të ndarjes dhe balancës së pushteteve i jep parlamentit, pushtet të cilin në një akt të mirëfilltë puçist, krim të shëmtuar ia marrin me urdhër prokurorët politik Kraja, Millonaj, Gjoka me porosi të Edi Ramës.

Pikërisht për marrjen në një akt puçist me urdhër të Edi Ramës të kompetencave të parlamentit nga prokuror dhe gjykatës politik, grupi parlamentar i Partisë Demokratike i është drejtuar Gjykatës Kushtetuse për t’u shprehur për këtë konflikt që nuk ka ndodhur kurrë më parë.

Por ndërkohë me datë 12. 12. 2023 po këta prokurorë që kanë shkelur rëndë Kushtetutën dhe kanë marrë pushtetin parlamentit duke e ndjerë veten përsëri mbi Kushtetutë dhe Parlament në një akt të pashembullt në histori i kërkuan këtij të fundit jo vetëm të legalizojë vendimin e tyre antikushtetues të dates 21. 10. 2023 por e urdhërojnë atë që meqenëse unë nuk e zbatova të zëvendësojnë këtë vendim të paligjshëm për të njëjtat shkaqe që kanë marrë vendimin e parë me një vendim më të rëndë arrest me burg ose arrest shtëpie, njëlloj sikur Parlamenti të ishte një prokurori e një shkalle më të lartë apo thjesht një zyrë legalizimi i aktve të paligjshme të tyre dhe jo Institucioni Qendror i Republikës. Ata pasi kanë konsumuar një vepër të rëndë para Parlamentit të cilët nuk morën leje për masat shtrënguese ndaj meje që nuk mund t’i vendosnin kurrë ndaj një deputeti pa miratimin e tij, tani e poshtruan atë duke i imponuar jo vetëm të përligj dhe pranojë faktin e kryer, por të nënshtrohet dhe të pranojë rendimin e masave shtrërngues jo mbi bazën e dokumentave, fakteve, provave apo dëshmive fajsuese, por vetëm për shkak të refuzimit nga unë të vendimit antikushtetues dhe në mbrojtje të parlamentit nga akti puçist i Edi Ramës me prokurorët dhe gjykatësit e tij politik.

Çdo njeri që njeh Kushtetutën, që njeh Parlamentin e ka të qartë se në kushte të respektimit te parimit të ndarjes dhe balancës së pushtetit kjo kurrë nuk mund të imagjinohej. Kjo kurrë nuk mund të pranohej nga një Parlament. Mirëpo ky është një realitet jo imagjinar por real. Kjo ndodhi vetëm e vetëm se sot prokuroret, gjykatësja speciale dhe parlamenti janë thjesht vegla të pushtetit të një njeriu, Edi Ramës që urdhëron parlamentin të pranojë kërkesa të tilla poshtëruese për të dhe të sillet para tyre thjesht si noter apo si zyrë e legalizimit të vendimeve të tyre antikushtetuse dhe madje edhe të vendosë sipas kërkesës së tyre masat që vetë Edi Rama i ka urdhëruar.

Per të gjitha këto une nuk mora pjesë në mbledhjen e Komisionit të mandateve dhe nuk mund të përligjja mbledhjen e një komisioni të bazuar në një kërkesë të paligjshme, absolutisht poshtrues të puçistëve që për llogari të Edi Ramës i morën pushtetin Palamentit dhe i imponuan atij të legjitimojë aktin e tyre të paprecedent si hakmarrje politike për mbrojtjen që unë me qendrimet e mia i bëra Kushtetutes dhe Parlamentit.

Vendimi i sotëm i komisionit Rama-Brava për të përligjur aktin antikushtetues të mercenarëve të Edi Ramës është një dëshmi tjetër e qartë e kontrollit total të Edi Ramës të çdo pushteti në Shqipëri

Duke përfunduar Partia Demokrtatike ju bën thirrje demokrateve dhe demokratëve, mbarë qytetarëve të vendit të vazhdojmë betejën tonë pa kthim të mosbindjes civile deri në përmbysjen e regjimit të Edi Ramës të bazuar në drogën, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve./m.j