Një nënë ukrainase ka kujtuar tmerrin që ka përjetuar në mbrojtjen e foshnjës, në një sulm me raketa që ka ndodhur në Kiev.

Olga, 27 vjeçe, është plagosur rëndë teksa strehonte foshnjën e saj nga shpërthimet e predhave.

E ulur në shtratin e saj në spitalin e fëmijëve Okhmatdyt në Kiev, Olga tha se ngatërroi gjakun e saj me gjakun e foshnjës së saj pasi u mbulua me plagë nga pasojat e një sulmi rakete.

Partneri i saj Dmytro duhej t’i thoshte “është gjaku yt, nuk është i saj [i fëmijës]”.

“Unë u plagosa në kokë dhe filloi të rrjedh gjak. Dhe gjithçka rrodhi mbi foshnjën, “tha Olga, e ulur në një shtrat në spitalin e fëmijëve Okhmatdyt ku po trajtohej.

“Nuk mund ta kuptoja, mendova se ishte gjaku i saj.”

Fotografitë e Olgës, me kokën e saj të fashuar dhe pjesën e sipërme të trupit të mbuluar me prerje teksa mban në krahë fëmijën e saj, Victoria, janë shfaqur gjerësisht në mediat sociale, në një imazh që përmbledh taksë të rëndë që paguhet nga civilët në pushtimin rus të Ukrainës.

Olga, e cila nuk ndau emrin e saj të familjes, tha se ishte zgjuar për të ushqyer foshnjën gjashtë javëshe dhe e kishte mbuluar tashmë me një batanije për ta mbajtur atë të ngrohtë kur ndodhi sulmi me raketa.

“Dhe kjo është ajo që e mbajti gjallë foshnjën. Sapo e mbulova me kohë. Dhe pastaj Dmytro u hodh lart dhe na mbuloi gjithashtu.”

g.kosovari