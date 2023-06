14 vjeçarja që u raportua e zhdukur nga familjarët e saj është gjetur në një hotel në Tiranë. Policia njodton se e mitura ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore.

Ajo u shpall e zhdukur pas denoncimit të familjes se ishte larguar nga banesa.

“Më datë 24.06.2023, në një hotel në rrugën “Shemsi Haka”, është gjetur shtetasja e mitur 14-vjeçare, e cila ishte shpallur në kërkim nga DVP Fier, për largim nga banesa.

14-vjeçarja ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore.”, njofton policia.

Më parë. prindërit e vajzës Artjan dhe Luiza Metaj bënë apel që vajza të kthehej sa më parë në shtëpi.

“Iku me valixhe. E kishin parë në Fier. Më tha goca e xhaxhait, që e kishin parë në foto. Kur e pyetën se ku po shkonte, kishte thënë; do iki t’i çoj rrobat kushërirës.

Më nisën foto që po ikte. Kishte ikur me autobus në Tiranë, nuk e kishin kapur dot. Nuk dimë gjë ne. Nuk kemi folur me të. Tani jemi në dorë të shtetit. Ka marrë rrogat e saj, pjastër, opinga. Nuk e dimë se me kë mund të jetë larguar. Asgjë nuk dimë se me kë mund të jetë. Nuk më tregonte asgjë. I thoja; ça ke ndonjë të re. Nuk më tregonte asgjë. Ajo ikte nga shkolla, më thanë shoqet. Nga shkolla asnjë s’më tha gjë se ishte larguar. Nuk di gjë. E kërkoj të ma gjej shteti. Isha jashtë kur ka ikur vajza. Kishte fikur dhe telefonin.”, tha nëna e saj/m.j