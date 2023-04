Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi vendimin e marrë nga gjykata e Lezhës në 2021 për Agron Manukën dhe Imer Loshën. Manuka u dënua me 10 vite burg ndërsa Losha me 8 vite burg, pasi të dy u kapën në rrugën nacionale Milot-Lezhë teksa po udhëtonin drejt Shkodrës me një makinë të mbushur me eksploziv. Brenda çantës u gjetën 30 kallëpe C4, një eksploziv i fuqishëm dhe 17 kapsolla detonatore.

Por në dëshminë e tyre gjatë seancës në gjykatën e Lezhës, dy të arrestuarit mohuan akuzat. Manuka u shpreh se minat shpërthyese i duheshin pasi punonte si minator në Martanesh. Ndërsa i akuzuari tjetër, Imer Losha u justifkkua duke thënë se ishte thjesht taksist dhe nuk kishte dijeni mbi atë çfarë po transportonte./m.j