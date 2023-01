Departamenti Amerikan i Shtetit ka ka bërë me dije se do të ndalojë së shkruari fjalën Turqi dhe në vend të kësaj do ta quajë vendin Türkiye, duke rënë dakord me një kërkesë të qeverisë turke duke rënë dakord me një kërkesë të qeverisë turke, e cila nuk do të emri të asocojë me shpendët në gjuhën angleze (turkey, gjel deti).

“Ambasada turke kërkoi që ne ta përdorim këtë drejtshkrim në komunikimet tona,” tha zëdhënësi i departamentit të shtetit Ned Price.

Diplomati turk Ayse Inanc qëndroi pas tabelës së re Türkiye në Kombet e Bashkuara. Turqia tashmë zyrtarisht e ndryshon emrin në OKB në Türkiye.

Por Ned Price tha se termi “Turkey” nuk ishte i ndaluar në avancimin e një mirëkuptimi më të gjerë publik pasi kuptohet më gjerësisht nga publiku amerikan. Pentagoni ka shkruar emrin Türkiye që nga një deklaratë e gushtit në lidhje me një thirrje midis shefave të mbrojtjes të aleatëve të NATO-s, dhe departamenti i shtetit ka përdorur herë pas here drejtshkrimin në mediat sociale.

Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në vitin 2021 urdhëroi përdorimin e vazhdueshëm të Türkiye në gjuhët që përdorin shkrimin latin.

/e.d