Përjashtimi i Sali Berishës nga grupi parlamentar i PD, vendim i marrë nga Lulzim Basha, për Milaim Zekën, është gabimi më i madh në jetën politike të ish-liderit të demokratëve. Për përplasjen Berisha-Basha Zeka u shpreh se:

“Kur plasi sherri mes Lulzim Bashës dhe Sali Berishës, unë e kam shprehur se Basha nuk kishte asnjë shans të fitonte luftën brenda PD, ndaj Berishës.

Turpi më i madh që ka bërë në jetën e tij Basha, ishte distancimi nga Berisha. Ky njeri duhet t’i thoshte amerikanëve që mua nga hiçi, ekonomikisht dhe potikisht, më ka ndërtuar Sali Berisha dhe unë nuk dal dot kundër tij. Berisha mund ta cojë Lulzim Bashën kur të dojë në burg”.

Më tej Zeka shprehet se luftën e vërtetë Berisha e ka me Amerikën, ndërsa betejën me sekretarin e Shtetit, Antony Blinken, ai e quan një çmenduri.

“Por Sali Berisha nuk ka luftë me Lulzim Bashën, por me Amerikën. Po të ishte tërhequr Berisha me kohë, mbase edhe Amerika nuk do të arrinte deri këtu. Por të çosh në gjyq sekretarin amerikan të Shtetit, kjo është një çmenduri që mund ta bëjë vetëm Sali Berisha”, u shpreh Zeka./m.j